Honderden betogers protesteren tegen ontslag Comey: "Watergate is er niets tegen"

Door: redactie

10/05/17 - 21u47 Bron: Belga

© Kos.

Enkele honderden mensen hebben van de lunchpauze gebruikgemaakt om voor het Witte Huis in Washington tegen het ontslag van FBI-directeur James Comey te demonstreren. Ze hekelden de autoritaire stijl van regeren van de Amerikaanse president Donald Trump en eisten een onafhankelijk onderzoek. Vele betogers droegen plakkaten en lieten zich luidkeels met allerhande slogans horen.

"Trump valt onze grondwet aan", zei Harald Fuller-Bennett (35), een van de demonstranten. Hij neemt deel "om de mensen eraan te herinneren dat we een grondwet hebben".



"Hij gedraagt zich als een koning, maar ik wil geen koning", voegde John Daken toe. Patti Hurst (50) sloeg met een pollepel op een pan om de aandacht te krijgen. "Ik ben hier om tegen dit extreem onrecht te protesteren", klonk het. "Niemand staat boven de wet."



"Dit is veel erger dan de affaire Nixon", oordeelde Gayle Fleming (69). "Watergate is er niks tegen."



De vereniging MoveOn had tot het protest opgeroepen. Die organiseert sinds 1998 politieke demonstraties en campagnes. Ze vrezen na het ontslag van Comey een constitutionele crisis en roepen het Congres op een onafhankelijk onderzoek in te leiden. Volgens de organisatoren namen meer dan 500 mensen aan het protest deel.