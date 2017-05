Door: redactie

Het ontslag van FBI-directeur James Comey heeft niets te maken met het onderzoek naar Rusland. Dat zei vicepresident Mike Pence aan de pers in het Amerikaanse Congres in Washington. Trump had de baas van de FBI gisterenavond verrassend ontslagen.