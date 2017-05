Nederlandse meisjes pakken seksspeeltjes uit, daarna volgt de schokkende boodschap

Sven Van Malderen

"Een deegroller. Een flesopener. Een vliegenmepper." De jonge Nederlandse meisjes in dit filmpje hebben er duidelijk geen idee van dat ze een seksspeeltje in hun handen hebben. De ene kamt er haar haar mee, de andere laat het ding zelfs trillen in haar oor. Na dertig seconden verandert de setting echter en is te zien hoe een zevenjarig kind te koop aangeboden wordt voor seks. "Onschuldige verbeelding voor deze meisjes, een vreselijke realiteit voor miljoenen anderen", luidt het bikkelharde besluit van noodhulporganisatie Free a Girl.

De boodschap mag dan als een mokerslag aankomen, toch vinden de meesten dat de grenzen van het fatsoen schromelijk overschreden zijn. "Knettergek en pervers", klinkt het op Twitter. Of nog: "Free a Girl is net zo schuldig door deze kinderen te gebruiken voor dit soort campagnes." En: "Stichting Free a Girl die Nederlandse kinderen laat spelen met sextoys? Direct actie ondernemen, Openbaar Ministerie."



Pittige reacties dus, maar daar was het de organisatie net om te doen. "We hebben deze reclame bedacht omdat we het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen dichtbij willen brengen", legt Evelien Hölsken uit bij RTL Nieuws. "Veel jonge meisjes in Azië werken als prostituee en moeten de vreselijkste dingen doen. Met dit soort campagnes ga je al snel over het randje, maar we hebben er goed over nagedacht."



Volgens pedagoge Krista Okma zijn de beelden schokkender voor de volwassenen dan voor de kinderen die eraan meegewerkt hebben. "Die denken gewoon dat ze speelgoed in hun hand hebben. Het is wel goed dat ze dankzij de maskers anoniem gemaakt zijn."



Free A Girl benadrukt dat er voorzichtig met de meisjes omgesprongen is. "We hebben alle kinderen die meegedaan hebben uitgebreid laten praten met kindercoaches en psychologen. Het is geen leuk onderwerp, maar dit is nu eenmaal wat er speelt."