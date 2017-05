Door: redactie

10/05/17 - 20u37 Bron: vtmnieuws.be

video

Telefacts brengt vanavond een uitgebreide reportage over Emmanuel Macron. Een cameraploeg kon hem zes maanden volgen achter de schermen en was erbij op alle scharniermomenten in de campagne, tot en met het moment zondagavond waarop hij belt met president Hollande.