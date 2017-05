"Berlijn is bolwerk van spionnen"

kv

10/05/17 - Bron: Belga

© thinkstock.

De Duitse hoofdstad krijgt volgens de binnenlandse veiligheidsdienst bijzonder veel belangstelling van buitenlandse spionnen en geheime diensten. "Er kan duidelijk gezegd worden dat de stad Berlijn over heel Europa als de hotspot voor spionagewerk kan worden gezien, een echt bolwerk van spionnen", zei de Berlijnse staatssecretaris Torsten Akmann (SPD) vandaag voor de commissie binnenlandse veiligheidsdienst.

De Berlijnse situatie is vergelijkbaar met die van Wenen, uit de vroegere tijden van de Koude Oorlog. Dat komt ook door de huidige rol van Berlijn als regeringszetel en vestigingsplaats van meer dan 150 ambassades. De bevoegde nationale veiligheidsdienst in Keulen en de Berlijnse autoriteiten gaan ervan uit dat "een veelvoud van diplomatieke vertegenwoordigingen" via de geheime diensten in hun land van herkomst ook met spionageactiviteiten belast zijn, zei Akmann.



Vooral op politiek vlak wordt gespioneerd. Daarbij mogen de ministeries op veel belangstelling rekenen. Daarnaast is er ook nog de economische en militaire spionage.



Bovendien houden buitenlandse inlichtingendiensten oppositieleden uit hun land van herkomst en die in Duitsland wonen in het oog en bespioneren hun handel en wandel. Dat speelt ook een rol bij de zogeheten Gülenlist, een onlangs bekend geworden lijst van de Turkse geheime dienst met oppositionele Turken in Duitsland.