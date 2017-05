Zo wil Le Pen haar opponent Macron het leven zuur maken zodat ze zelf president kan worden in 2022

Karen Van Eyken

Marine Le Pen heeft tijdens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen het onderspit moeten delven. Toch geeft ze niet op. Zelfs integendeel. Nu al bereidt het FN-boegbeeld haar volgende tegenzet voor met als doel de oppergaai in 2022.

Met 34 procent van de stemmen moest ze zondag de duimen leggen voor haar opponent Emmanuel Macron. Maar dat heeft haar niet ontmoedigd. "Het is een historisch resultaat", twitterde de politica na haar nederlaag.



Marine Le Pen wist immers 11 miljoen Fransen ervan te overtuigen om voor het Front National te kiezen en voor haar in het bijzonder. Die wetenschap geeft de partij naar eigen zeggen vleugels om de sterkste oppositiekracht van Frankrijk te worden.



De strijd tussen de patriotten en zij die ijveren voor een geglobaliseerde wereld, is nog maar net begonnen volgens Le Pen. Het is niet minder dan een ondubbelzinnige oorlogsverklaring aan Macron. Emmanuel Macron © ap.

Vlak na zijn verkiezingsoverwinning richtte zijn rivale de blik al op haar volgende doel: de parlementsverkiezingen op 11 en 18 juni. De manier waarop het parlement is samengesteld, zal immers bepalen in welke mate de jonge president een meerderheid van de verkozenen zal kunnen mobiliseren om zijn verkiezingsbeloften te realiseren. En net dat wil het FN-boegbeeld natuurlijk verhinderen door de macht van haar partij uit te breiden.



Specialisten zijn het erover eens dat het Front National mag rekenen op een aanzienlijke winst bij de komende parlementsverkiezingen. Dat zou de partij 40 mandaten kunnen opleveren tegenover de slechts twee verkozenen die nu in het parlement zetelen. Zo zouden heel wat partijleden broodnodige politieke ervaring kunnen opdoen. Daarnaast wil Le Pen allianties aangaan met andere kleinere partijen. Zo sloot het FN al een verbond met de kleine conservatieve partij van Nicolas Dupont-Aignan - 'Debout la République'. Het uiteindelijke opzet is om het Front National salonfähig te maken zodat niemand er nog omheen kan, ook Macron niet. © ANP.