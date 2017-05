Grootschalige antiterreuractie in Duitsland

Door: FT

De Duitse politie heeft vandaag bij een grote antiterreuractie verschillende woningen doorzocht. Ze was daarbij op zoek naar drie bij het gerecht bekende personen. Twee van hen zouden lid zijn van Islamitische Staat, de derde persoon zou meermaals sympathieën getoond hebben voor de terreurorganisatie. De huiszoekingen vonden in de vroege ochtend plaats in Leipzig. Dat meldt een politiewoordvoerder. De grootschalige actie vond plaats in vier Duitse deelstaten - Beieren, Berlijn, Saksen en Saksen-Anhalt - en was gericht tegen vermeende IS-leden en haar aanhangers. Volgens de krant Der Spiegel werd niemand gearresteerd.