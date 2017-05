Trump ontvangt vandaag Russische minister Lavrov

Bewerkt door: LB

10/05/17

Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov en president Trump ontmoeten elkaar vandaag. © reuters.

President Donald Trump ontvangt vandaag in het Witte Huis de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Lavrov is de hoogste Russische functionaris die Trump ontmoet sinds hij in januari president werd. Het Kremlin heeft dit vandaag bevestigd.