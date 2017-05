Trump had "zeer goede ontmoeting" met Russische minister Lavrov

Bewerkt door: LB/sam

10/05/17 - 18u47 Bron: anp/belga

Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov en president Trump. © reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het Witte Huis de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontvangen. De ontmoeting verliep volgens het staatshoofd "zeer goed". Lavrov is de hoogste Russische functionaris die Trump ontmoet sinds hij in januari president werd.