Zuid-Soedanese president ontslaat legerchef

Door: redactie

10/05/17 - 04u15 Bron: Belga

Links president Salva Kiir, met rechts de nu ontslagen legerchef Paul Malong. © ap.

De Zuid-Soedanese president Salva Kiir heeft dinsdag de invloedrijke legerchef Paul Malong ontslagen. Dat deelt een regeringswoordvoerder mee.

Generaal Paul Malong werd via een presidentieel decreet ontslagen en vervangen door generaal James Ajongo Mawut. In februari namen verschillende hoge militairen ontslag, die Malong ervan beschuldigden een oorlog te voeren tegen mensen die niet tot de Dinka behoren. Dat is de grootste etnische groep in Zuid-Soedan, waartoe ook Kiir behoort.



Malong wordt beschouwd als de aanstoker van de gevechten in hoofdstad Juba in juli vorig jaar. Bij confrontaties tussen de Dinka en de Nuër, waartoe de vroegere vicepresident Riek Machar behoort, vielen toen honderden doden.



Burgeroorlog

Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk, maar raakte in december 2013 verzeild in een burgeroorlog als gevolg van de politiek-etnische spanningen tussen Kiir en Machar. Het geweld heeft in totaal al twee miljoen kinderen op de vlucht gedreven, zeiden het kinderfonds Unicef en het vluchtelingencommissariaat UNHCR maandag.



Een miljoen Zuid-Soedanezen wordt geconfronteerd met een hongersnood, nog eens een miljoen wordt bedreigd met de hongersnood.