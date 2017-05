VN-baas verwacht "sterk engagement" van Macron

Door: redactie

10/05/17 - 02u22 Bron: Belga

© epa.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres heeft gisteren de nieuwe Franse president Emmanuel Macron opgebeld, om te zeggen dat hij een "sterk engagement" van Frankrijk verwacht op het wereldtoneel.

Guterres vroeg Macron om een sterke betrokkenheid bij het "multilaterale systeem", zei Guterres' woordvoerder Stéphane Dujarric. Macron beloofde op zijn beurt het klimaatverdrag van Parijs te zullen verdedigen en met zijn partners samen te zullen werken om internationale crisissen op te lossen.



Expats

De VN-secretaris-generaal feliciteerde Macron maandag al met zijn verkiezingsoverwinning van zondag, en zei hem snel te willen ontmoeten. De twee ontmoetten elkaar al eens in december, toen hij als presidentskandidaat in New York was om de Franse expats te ontmoeten.



Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord van Parijs werd vorig jaar goedgekeurd, enkele dagen voor de verkiezing van Trump tot Amerikaanse president. Hij dreigde ermee zijn land uit het akkoord terug te trekken, en de financiering aan de VN te verminderen.