Meer dan 120 gewonden bij gasontploffing in Ghana

9/05/17 - 21u57 Bron: Belga

Bij een gasexplosie bij een bedrijf in de zuidwestelijke zeehaven Sekondi-Takoradi, in Ghana, zijn vandaag meer dan 120 mensen gewond geraakt. Dat zeggen de dokters van het Effia Nkwanta-ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing.