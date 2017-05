Vier blauwhelmen gedood bij aanval op VN-konvooi in Centraal-Afrikaanse Republiek

KVE

9/05/17 Bron: Belga

Bij een aanval op een VN-konvooi in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn gisteren vier blauwhelmen omgekomen, terwijl er nog één vermist is. Dat heeft de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (Minusca) vandaag gemeld. Aanvankelijk werd gewag gemaakt van één dode blauwhelm met de Cambodjaanse nationaliteit.