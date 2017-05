Derde verdachte opgepakt in terreuronderzoek bij Duits leger

EB

De Duitse politie heeft vandaag een derde verdachte opgepakt in het terreuronderzoek binnen het Duitse leger. De man, een soldaat, zou geholpen hebben bij het plannen van aanslagen op prominente Duitse politieke figuren om daarna de schuld in de schoenen van vluchtelingen te schuiven. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Karlsruhe. Eerder werden een soldaat en een student opgepakt.

Volgens een woordvoerster van de federaal procureur werd de 27-jarige Maximilian T. gearresteerd in Kehl, in het zuidwesten van Duitsland. Hij zou gestationeerd geweest zijn in de Frans-Duitse basis Illkirch, niet ver van het Franse Straatsburg, net als de eerste opgepakte soldaat, Franco A.



Het schandaal brak twee weken geleden uit. Toen werd officier Franco A. gearresteerd. De man wordt ervan verdacht dat hij plannen had om linkse persoonlijkheden en buitenlanders te vermoorden. Uit onderzoek bleek dat de 28-jarige al jaren aanhanger is van ultra-nationalistische en xenofobe ideeën. Uit onderzoek blijkt dat de man zich eind december 2015 onder een valse naam in het vluchtelingencentrum van Giessen, in de deelstaat Hessen, had opgegeven als Syrische oorlogsvluchteling. Begin 2016 deed hij in het Beierse Zirndorf een asielaanvraag. Hij kreeg een onderkomen en een vergoeding. Vermoed wordt dat hij de schuld voor de aanslagen in de schoenen van vluchtelingen wilde schuiven.



Volgens het Openbaar Ministerie hadden de verdachten een lijst aangemaakt van de mogelijke doelwitten en die ingedeeld hebben in categorieën. "Concreet gaat het om de categorieën A, B, C en D", zo vertelt een woordvoerster van het OM, "In categorie A zaten bijvoorbeeld minister van Justitie Heiko Maas (SPD) en ex-president Joachim Gauck". Wat dat exact betekende, is nog onduidelijk.



Maximilian T. was volgens info van het OM de opsteller van de lijst. De uitvoering zou hij evenwel aan Franco A. overlaten.