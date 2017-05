Minstens 14 doden bij ontploffing vuurwerk in Mexico

Bewerkt door: Dorien Busselot

Bij een explosie in een opslagplaats voor vuurwerk in het centrum van Mexico zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en 22 anderen gewond geraakt. Dat zegt de lokale overheid.

De ontploffing, in Chilchotla in de staat Puebla, werd veroorzaakt door een vuurpijl die ontbrande. Het gebouw stortte in. Het vuurwerk was bedoeld voor een festival op 15 mei.

Zware ongelukken met vuurwerk komen regelmatig voor in Mexico. In maart kwamen bij een gelijkaardige ontploffing in Mexico-stad vier mensen om het leven. In december stierven nog 39 mensen bij een reeks explosies op een vuurwerkmarkt.