Duitse politie doet schokkende ontdekking in auto van dierenarts op weg naar België

9/05/17 - 16u13 Bron: Die Welt

Agenten laten de auto met Tsjechische nummerplaat in de nacht van zondag op maandag stoppen in de buurt van Nürnberg. Wanneer ze de koffer openen, doen ze een schrijnende ontdekking. Ze kunnen nog net op tijd ingrijpen en het leven van 42 dieren redden.

Bij de controle van het voertuig nabij Nürnberg schrikken de Duitse agenten zich een hoedje. In de kofferbak en ook op de achterbank treffen ze 42 puppy's aan. Ze zitten als sardienen gevangen in de veel te kleine ruimte. De hondjes zijn nog heel erg jong en hebben geen eten of drinken. De jongste viervoeter is naar schatting amper 4 weken oud.



De gezondheid van de dieren is slecht. Ze kampen met diarree en hebben ontstekingen aan oren en ogen. Bovendien hebben ze last van tal van parasieten. Het is een hartverscheurend beeld.