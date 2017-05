Kleine Adrian (7) doorstond gruwelijkste folteringen voordat zijn vader hem aan de varkens voederde. Maar hij krijgt nu gerechtigheid

KVDS/MVDC

Een vader uit het Amerikaanse Kansas City heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor het folteren en vermoorden van zijn zoon. Adrian Jones (7) was een uitgemergeld hoopje miserie toen hij uiteindelijk stierf. En bijna waren zijn vader en stiefmoeder ermee weggeraakt. Maar ze deden zichzelf uiteindelijk de das om.

Een levende hel, zo werden de laatste maanden van de kleine jongen op het proces omschreven. Hij werd opgesloten in de douche, vastgebonden op een plank, hij moest uren aan een stuk rechtstaan in een vijver met het water tot aan zijn nek, hij werd geslagen en uitgehongerd. Toen hij stierf kocht zijn vader Michael (46) zes varkens, waaraan hij het verminkte lichaam van zijn zoon voederde. Om er zeker van te zijn dat alle bewijzen van zijn wandaden voorgoed verdwenen waren. Lees ook Ex-privékok klaagt P. Diddy aan voor seksuele intimidatie

De feiten gebeurden in 2015. Adrien woonde toen bij zijn vader en stiefmoeder, samen met zes zusjes. En terwijl zij goed werden behandeld, moest de jongen het wreedste misbruik doorstaan van zijn vader en stiefmoeder. Het was de tomeloze agressie van de vader die de zaak uiteindelijk aan het licht bracht.



Beenderen

Twee maanden na de dood van de jongen belde de vrouw van Michael - Heather (31) - de politie. Ze verklaarde dat haar man op haar geschoten had terwijl ze haar dochter in haar armen hield. Toen de politie ter plaatse kwam, stortte ze in en vertelde ze dat er beenderen te vinden waren in het varkenshok. Het DNA was een match met dat van Adrien. Michael en Heather Jones. © Wyandotte County Jail, Topeka Correctional Center.

Het koppel werd in de boeien geslagen, maar de exacte gruwel van hun misdaden kwam pas daarna aan het licht. Meer bepaald toen Heather het paswoord van haar computer aan haar hospita gaf. Ze zat in de cel en Heather wilde dat de vrouw haar enkele foto's van haar kinderen zou sturen. Maar Jennifer Hoevers vond nog heel andere dingen op de harde schijf. En die schokten haar diep.



Filmpjes

Heather had blijkbaar foto's en filmpjes gemaakt van de mishandeling van haar stiefzoon en die op haar computer bewaard. Daarop was onder meer te zien hoe de jongen op een winteravond rillend buiten stond, met alleen een pyjama aan en zijn handen en voeten vastgebonden. Hij probeerde wanhopig uit een beker te drinken, die hij niet kon vastpakken met zijn handen op zijn rug.



Snijplanken

Er waren ook foto's van de jongen met snijplanken uit de keuken vastgemaakt aan zijn ellebogen en knieën zodat hij die niet meer kon plooien. Zijn mond onder de verwondingen, volgens onderzoekers door vruchteloze pogingen om de touwen door te bijten waarmee hij was vastgemaakt. En beelden van hem terwijl hij met een taser werd bewerkt of vol in het gezicht geslagen met een bezem. © GoFundMe.