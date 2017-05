Zeker 40 gewonden bij dubbele explosie in toeristenresort Thailand

Bewerkt door: LB

9/05/17 - 11u24 Bron: Belga, The Independent, Metro

Hulpverleners aan het werk aan het getroffen winkelcentrum. © Kunkimba.

Bij een dubbele ontploffing in de buurt van een winkelcentrum in het Thaise vakantieresort Pattani zijn minstens veertig gewonden gevallen.

Politiecommandant Ronnasilp Phusara verklaarde dat onbekenden een bomauto voor het winkelcentrum parkeerden, waarna ze vuurwerk afstaken en wegvluchtten, zo melden lokale media.



De tweede explosie vond plaats toen mensen in paniek wegvluchtten na de eerste ontploffing.



Volgens diverse bronnen gaat het om bomaanslagen. Pattani ligt in het zuiden van het land, op 1.056 km van Bangkok, en wordt ook regelmatig aangedaan door buitenlandse toeristen. Buitenlandse Zaken in België raadt sowieso alle niet-essentiële reizen naar de provincie Pattani af.



Eén bom zou zijn afgegaan in het winkelcentrum Big C, in het district Muang, een tweede bom ontplofte op het parkeerterrein. Op foto's is de vernieling aan het winkelcentrum te zien.



Volgens een legerwoordvoerder zijn er nog geen meldingen van dodelijke slachtoffers.



De dubbele bomaanslag is vermoedelijk het werk van moslimseparatisten in het zuiden van het voornamelijk boeddhistische land. Sinds 2004 vonden al meer dan 6.500 mensen de dood door de separatistische opstand in de etnisch gezien voornamelijk Maleisische moslimprovincies Yala, Pattani en Narthiwat. Onder hen ook veel burgers. De aanslagen van separatistische opstandelingen zijn gericht tegen Thaise gezagsdragers, maar sporadisch vallen ook buitenlandse slachtoffers.



Vorige maand verwierp de Thaise overheid het voorstel tot vredesgesprekken van één van de belangrijkste groepen opstandelingen, de Barisan Revolusi Nasional, die internationale bemiddeling of waarneming eiste.