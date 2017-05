Hollande en Merkel dineren laatste keer samen in Berlijn

Door: redactie

9/05/17 - 06u44 Bron: Belga

De Franse president Hollande en zijn Duitse collega, bondskanselier Angela Merkel voor hun afscheidsdiner. © photo news.

In Berlijn hebben aftredend Frans president François Hollande en Duits bondskanselier Angela Merkel gisterenavond voor een laatste keer samen gedineerd. Volgende week is het Emmanuel Macron die als nieuwe Franse president een bezoek aan de Duitse hoofdstad brengt.

"De bondskanselier wilde eren wat we samen deden tijdens de eurocrisis, voor Griekenland, Oekraïne en het klimaat, vele gebeurtenissen die ons bijeen brachten", zei Hollande aan AFP. Hij had het over een "vriendschappelijk etentje", dat verder enkel werd bijgewoond door hun tolken. De plaats van afspraak was 'Paris-Moskau', een restaurant niet ver van de bondskanselarij.



Vertrouwensrelatie

Over zijn relatie met Merkel zei Hollande nog dat hij de laatste jaren een hartelijke "vertrouwensrelatie" had opgebouwd met Merkel, ondanks dramatische omstandigheden als de aanslagen van 2015 of het neerstorten van Germanwings.



Fotoboek

Angela Merkel gaf haar afscheidnemende collega een fotoboek met daarin ook onuitgegeven materiaal. "Ik heb met plezier samengewerkt met François Hollande", zei Merkel gisteren nog op een persconferentie. Ook zij sprak van een "wederzijds vertrouwen", ondanks dat ze tot verschillende politieke families behoren. "We vochten samen en konden en kunnen vertrouwen op elkaar", zei de bondskanselier.