Stembureaus geopend in Zuid-Korea

Door: redactie

9/05/17 - 01u45 Bron: Belga

De favoriet voor het presidentschap, Moon Jae-in en zijn vrouw Kim Jung-sook. © reuters.

De stembureaus in Zuid-Korea zijn dinsdag om zes uur lokale tijd (maandagavond 23 uur in België) opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Die komen er na de afzetting van presidente Park Geun-hye wegens haar betrokkenheid bij een corruptieschandaal.

Na een korte campagne, waarbij thema's als werkgelegenheid en ongelijkheid meer aan bod kwamen dan Noord-Korea, kunnen de kiezers zich in meer dan 139.000 stembureau's uitspreken tot 20 uur (dinsdag 13 uur in België).



Mensenrechtenadvocaat favoriet

Favoriet van de presidentsverkiezingen is de liberale politicus Moon Jae In van de Democratische Partij, een 64-jarige gewezen mensenrechtenadvocaat. De laatste peiling voorspelde een score van 38 procent voor hem, veel meer dan centrumkandidaat Ahn Cheol Soo en de conservatieve Hong Joon-Pyo. Verschillende peilingen voorspellen een gelijkaardige score voor die laatste twee.



Als Moon de verkiezingen wint, zullen de conservatieven na ongeveer tien jaar de macht moeten afstaan. Dat kan tot een politieke koerswijziging tegenover Pyongyang leiden, maar ook tegenover bondgenoot Amerika.