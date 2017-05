Gare du Nord in Parijs ontruimd, politie massaal aanwezig

IB

9/05/17 - 00u25 Bron: Leparisien.fr, Twitter

© Twitter: @terrorevents.

Het Parijse noordstation Gare du Nord is sinds middernacht afgesloten en er is gewapende politie aanwezig. Gestrande reizigers zijn zitten vast in hun treinen.

Volgens getuigen werd rond 23 uur gisterenavond begonnen met de evacuatie. Veel reizigers melden op Twitter dat ze zijn gestrand in de treinen voor aankomst in het station. De oorzaak van de evacuatie is nog niet bekend gemaakt.



Op Twitter meldt de Parijse politie dat ze bezig is met 'verificaties'. Metro's stoppen op dit moment niet in Gare du Nord. De toegang is ook afgesloten.



