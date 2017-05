Havenkraan stort in nadat schip kade ramt

SPS

8/05/17 - 20u24

© rv.

video

Bij een ongeval in de haven van Jebel Ali ten zuiden van Dubai zijn tien mensen gewond geraakt. Een torenkraan stortte er in nadat een schip de kade geramd had. Het incident vond afgelopen donderdag plaats, maar er zijn nu pas beelden opgedoken.



Als bij wonder vielen er slechts 10 gewonden bij het ongeval, waarvan negen lichtgewond. Een persoon moest met een gebroken arm en been naar het ziekenhuis gebracht worden, maar zijn toestand is stabiel.