Bom prijkt op affiche islamdebat: jongerenafdeling gereformeerde SGP past poster aan

8/05/17 - 16u08 Bron: ANP

Nederland De jongerenorganisatie van de aartsconservatieve protestantse Nederlandse partij SGP (Staatkundige Gereformeerde Partij) gaat een poster over een nog te houden islamdebat aanpassen. Een bom die op het affiche staat afgebeeld, wordt verwijderd en maandagavond verschijnt de nieuwe versie.

Het debat met de titel 'Is de islam een bedreiging voor Nederland?' wordt 23 juni gehouden in Oldebroek in de provincie Gelderland. Spreker en discussieleider is SGP-voorman Kees van der Staaij. Het viel de jongeren (die de zondagsrust respecteren) maandagochtend op dat er vanaf zondag op de sociale media deining was ontstaan over de afbeelding.



"We hebben een fout gemaakt", zegt een woordvoerder van de jongerenclub. Hij spreekt over "haastwerk" bij de keuze van het ontwerp. De poster was tot nu toe alleen nog digitaal verschenen, op Facebook en Twitter, om mensen warm te maken voor de bijeenkomst.



SGP-jongeren is met zo'n 7.300 leden de grootste en oudste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Bij de SGP staan pas sinds 2013 vrouwen op de kieslijsten. De partij is nog steeds van mening dat voor vrouwen heel andere taken zijn weggelegd. De partij moest echter gevolg geven aan een uitspraak van de Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland, red.) over de mogelijkheden van vrouwen bij de partij.