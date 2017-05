Oudere vrouw vraagt of muziek wat stiller kan, daarna wordt ze tegen de grond gekwakt en in het water gegooid

Sven Van Malderen

8/05/17 - 14u20 Bron: Heavy.com

Verontwaardiging alom: op een filmpje is te zien hoe een oudere vrouw eerst tegen de grond gekwakt wordt en vervolgens in het zwembad gegooid wordt.

De dame kwam aan de feestvierders vragen of de muziek stiller gezet kon worden. Al snel keerde de meute zich echter tegen haar. "Gooi haar in het water", klinkt het op de achtergrond.



Eén jongeman voegde de daad bij het woord. Hij tilde haar op en smakte samen met haar tegen de grond. Allicht schoof hij uit. Dat de vrouw op dat moment haar hondjes aan het uitlaten was, kon hem duidelijk niet tot bedaren brengen.



Daarna nam hij haar bij haar blouse en been en dook hij met haar het zwembad in. Waar het incident zich afspeelde en of ze gewond geraakt is, is niet bekend. De hondjes konden gelukkig wel ontsnappen.