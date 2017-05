Wie is deze symbolische wondervrouw van het Venezolaanse verzet?

© afp.

Het beeld dat fotograaf Juan Barreto vorige week van haar schoot ging de hele wereld rond. Er wordt geschermd met termen als iconisch en wondervrouw. Een symbool voor het protest in Venezuela tegen president Nicolas Maduro is ze nu onvermijdelijk. Die Welt stelt het nog veel eenvoudiger en heeft het over "de mooiste demonstrante van Venezuela". Wie is deze gespierde dame?

Fotograaf Barreto was vorige maandag ter plaatse in de Venezolaanse hoofdstad Caracas tijdens de massaprotesten tegen de overheid. Hij pikte haar uit 5.000 demonstranten uit, drukte op het juiste moment af, en pats! Op de wereldberoemde foto staat de vrouw dynamisch afgebeeld in lanceringspose, met een bontgekleurde helm op haar hoofd, de vlag van haar vaderland op de rug, een traangasmasker voor haar gezicht en een steen in haar hand, die daar niet zal blijven.



De naam van deze opvallende dame is Caterina Ciarcelluti. Ze is 44 jaar, was vroeger model en is nu - vandaar al die afgetrainde spieren - fitnesslerares. Op Instagram speelt ze selfiegewijs graag haar lichamelijke troeven uit, maar tussen de sexy foto's, staan er ook andere. Want Ciarcelluti wil, zoals zovelen in haar land, dat president Maduro aftreedt. Al meer dan een maand protesteert ze samen met duizenden landgenoten tegen zijn macht. Dat leidde tot regelrechte straatgevechten, waarbij sinds begin april al een dertigtal doden viel. "Wij zijn moe, zij zijn moe", zei ze aan The Times. "Maar er zijn er meer van ons."



Al van in haar studentenjaren - begin dit millennium - komt ze op tegen de socialistische regeringen. Dat was toen nog die van Maduro's voorganger, Hugo Chavez. "Het is nu het moment", zegt ze aan The Times. "Ik ben er helemaal van overtuigd dat er iets zal gebeuren dat de toestand in ons voordeel doet kantelen. We zijn er dichtbij."