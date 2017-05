Olly (5) schrijft hartverscheurende bucketlist nadat kanker derde keer terugkomt

Koen Van De Sype

Het ziet er niet goed uit voor Olly McKay (5) uit Newton Ferres, in het zuidwesten van Engeland. Voor de derde keer moet hij de strijd aangaan met een zeldzame kanker die hem al zijn hele leven achtervolgt en de prognoses zijn niet goed. Maar de jongen laat de moed niet zakken. Hij stelde zelfs een bucketlist op van dingen die hij nog wil doen, van een trip naar Disney World in Florida tot voor het eerst in zijn leven echte sneeuw zien.

Oliver was amper 15 maanden toen zijn ouders Emma en Paul voor de eerste keer te horen kregen dat hij kanker had. Het ging om een agressieve tumor in een van zijn teelballen: een alveolair rhabdomyosarcoom (ARMS). Er volgden een operatie en negen behandelingen met chemotherapie. Met succes, want tegen de tijd dat hij zijn tweede verjaardag vierde, was er goed nieuws: hij was genezen.



Noodlot

En nu staat hij voor de derde keer voor de beproeving. Intussen begon hij al aan zijn derde ronde chemo in het Derrifordziekenhuis. Maar de vooruitzichten zijn veel minder goed dan de voorgaande keren. Volgens de dokters kunnen ze niet veel meer dan hem nog wat extra tijd te geven. In het beste geval nog een paar jaren.



Lego Land

Die tijd wil de jongen goed gebruiken, al is hij erg ziek. De afgelopen dagen had Olly hoge koorts en sliep hij veel, maar hij bleef er de moed inhouden en maakte zelfs een lijstje van dingen die hij nog allemaal wil doen. Van een trip naar Lego Land in Windsor en Disney World in Florida tot een ritje op een amfibievoertuig in Londen. Ook de Eiffeltoren in Parijs zou hij nog graag zien. Net als een wit sneeuwtapijt, want dat zag hij door zijn ziekte nog nooit in het echt. © Jumblebee.

"Als hij zich wat beter voelt, is Olly altijd ondeugend en vol leven", vertelt zijn mama Emma (39). "Maar in het ziekenhuis trekt hij zich vaak terug in zichzelf en wil hij vooral met rust gelaten worden. Dan wil hij niet veel doen. De pijn wordt onder controle gehouden met morfine en hij krijgt ook medicijnen tegen de misselijkheid. Hij kan wel weer wat eten en weegt al 14 kilogram. Dat is goed." © Facebook.