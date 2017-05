"Non helpt priesters om dove kinderen te verkrachten"

Sven Van Malderen

8/05/17 Bron: El Pais

In Argentinië is een Japanse non gearresteerd omdat ze priesters geholpen zou hebben bij de verkrachting van kinderen met gehoorproblemen. De misdaden vonden plaats in een dovenschool in Lujan de Cuyo, een stad op zo'n duizend kilometer van Buenos Aires. De daders sloegen naar verluidt hun slag in toiletten, slaapzalen, de tuin en de kelder. Kosaka Kumiko werd in handboeien weggeleid, over haar habijt droeg ze een kogelvrije vest.