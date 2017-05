Dokterskoppel op gruwelijke wijze vermoord, dader schrijft met bloed bericht op de muur

IVI

8/05/17 - 11u39 Bron: The Guardian, The Boston Globe

Richard Field en Lina Bolanos waren verloofd. © Facebook Richard Field.

Lina Bolanos en Richard Field, beiden anesthesisten, zijn op gruwelijke wijze vermoord in hun penthouse in Boston. De dader heeft met hun bloed een bericht achtergelaten op de muur. De twee dokters, die verloofd waren, kenden waarschijnlijk hun moordenaar.

Richard Field heeft in zijn laatste momenten nog een sms kunnen sturen naar een vriend waarin hij om hulp smeekte. De vriend alarmeerde de politie, maar die kwam te laat aan. Agenten troffen Bolanos en Field met vastgebonden handen aan in een grote plas bloed. Het koppel was de keel overgesneden. Toen politieagenten de deur van het appartement openden, kwam het eerst tot een vuurgevecht met de vermoedelijk dader. De man raakte daarbij lichtgewond. Hij werd uiteindelijk gearresteerd. Het gaat om de 30-jarige Bampumim Teixeira. Teixeira is een bekende bij het gerecht. Hij was eerder al twee keer veroordeeld voor het overvallen van een bank. Hij kwam vorig jaar vrij.

Vergeldingsactie?

De politie onderzoekt nog wat het motief van de moorden zou kunnen zijn. Op de muur had de dader een 'bericht over vergelding' achtergelaten. Het appartementsgebouw was goed beveiligd. Niet iedereen kon er zomaar binnen. Daarom vermoedt de politie dat het koppel hun moordenaar kende en hem heeft binnengelaten.



Het koppel wordt door vrienden én patiënten omschreven als vriendelijk, zachtaardig en goed in hun job. Zij kunnen niet geloven dat het om een vergeldingsactie kan gaan. "Lina en Richard waren niet het soort mensen dat iemand een mes in de rug zouden steken", zegt vriendin Gina Rand. "Ik begrijp dus niet waarom er sprake is van vergelding."