"Twee miljoen kinderen op de vlucht door conflict in Zuid-Soedan"

8/05/17

Het geweld in het Afrikaanse land Zuid-Soedan heeft in totaal al twee miljoen kinderen op de vlucht gedreven. Dat zeggen twee VN-organisaties: het kinderfonds Unicef en het vluchtelingencommissariaat UNHCR.

Er zijn in totaal al 1,8 miljoen inwoners van Zuid-Soedan naar het buitenland gevlucht, voornamelijk naar de buurlanden Oeganda, Kenia, Ethiopië en Soedan. Zowat 62 procent van die vluchtelingen is minderjarig, zo stellen beide VN-organisaties. Daarnaast bevinden zich binnen de grenzen van Zuid-Soedan nog eens meer dan 1 miljoen kinderen die door het geweld uit hun huis zijn verdreven.

Er is vandaag geen enkele vluchtelingencrisis die me meer zorgen baart dan die van Zuid-Soedan Valentin Tapsoba (UNHCR)

"Er is vandaag geen enkele vluchtelingencrisis die me meer zorgen baart dan die van Zuid-Soedan", zegt Valentin Tapsoba, directeur van UNHCR in Afrika. "Dat kinderen het bepalende gezicht van deze noodsituatie worden, is ongelooflijk verontrustend."



Burgeroorlog

Zuid-Soedan is in een burgeroorlog verzeild geraakt als gevolg van de politiek-etnische spanningen tussen president Salva Kiir en zijn vroegere vicepresident Riek Machar. Het geweld heeft al aan tienduizenden mensen het leven gekost. Het totale aantal ontheemden wordt op 3,5 miljoen mensen geschat.



Bovendien worden 1 miljoen Zuid-Soedanezen al geconfronteerd met een hongersnood. Daarnaast worden nog eens 1 miljoen mensen met de hongersnood bedreigd.