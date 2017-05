Filipijnen en VS starten met kleinschalige militaire oefeningen

KVDS

De Filipijnen en de VS zijn aan hun jaarlijkse militaire manoeuvres begonnen. De operatie is wel een pak kleinschaliger dan andere jaren, omdat de Filipijnse president Rodrigo Duterte duidelijk heeft gemaakt dat zijn land meer afstand wil nemen van de VS.

Op verzoek van Duterte is ook de focus van "Balikatan" (letterlijk: "schouder aan schouder") verschoven. In plaats van antiterrorisme en maritieme veiligheid, wordt nu vooral aandacht besteed aan humanitaire operaties en aan de bestrijding van rampen. Bij de manoeuvres zal bijvoorbeeld de aanpak van een cycloon van categorie 5 worden ingeoefend.



Bedoelingen

"We schenken aandacht aan de bedoelingen van de president", zegt Sayson. "We appreciëren het dat onze Amerikaanse tegenhangers dat ook respecteren. Ze blijven toegewijd en trouw aan Balikatan."



Kritiek

Duterte had er vorig jaar nog mee gedreigd de diplomatieke banden met de VS te verbreken, nadat Washington kritiek had geuit op het bloedige antidrugsbeleid van de Filipijnse president. Later heeft Duterte die verklaring wel afgezwakt, door te benadrukken dat hij het buitenlands beleid van Manilla alleen "minder afhankelijk" van de VS wil maken.