Tsjechisch scoutsmeisje dat het in haar eentje opnam tegen neonazi krijgt bewaking

Door: redactie

8/05/17 - 05u20

Deze foto van Lucie en een neonazi ging vorige week de wereld rond. © ap.

Een Tsjechische 16-jarige scholiere werd binnen een paar dagen wereldberoemd nadat een foto op internet rondging waarin ze demonstreert tegen neonazi's. Op de foto kijkt het meisje rustig terwijl een neonazi haar opgefokt toespreekt. Een zeepbel maakte het plaatje dat Lucie Myslikova op veel lof kwam te staan, af.

De 16-jarige girl scout Lucie Myslikova. © ap.

Maar er kwamen niet alleen positieve reacties op haar dappere optreden. Het Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat Myslikova bedreigd wordt, maar wil geen details geven over de dreigementen. De politie gaat haar nu bewaken



Op 1 mei was er in de Tsjechische stad Brno een bijeenkomst van een extreemrechtse groepering. In haar scouting-uniform nam de 16-jarige padvindster deel aan een tegendemonstratie. In een interview zei ze vorige week dat ze het logisch vindt dat haar stem gezien en gehoord wordt. "Ik vind het belangrijk. Ik denk dat jonge mensen hun mening moeten geven over zaken die spelen en hun standpunt duidelijk maken. De jeugd heeft de toekomst en ze moet die toekomst zo maken als ze wil. "De man op de foto dacht daar blijkbaar anders over en dat wilde hij haar duidelijk maken. 'We hebben over ons land gepraat, over grenzen, over migranten", aldus Myslikova. "Ik wil hem niet beoordelen, ik vecht niet met zulke mensen, wel met hun ideeën."



Gewelddadige bedreigingen

De confrontatie tussen andere voor- en tegenstanders liep bij de demonstratie wel uit de hand, en de politie arresteerde elf mensen. Zondag liet het meisje weten dat ze zich zorgen maakt over de gewelddadige bedreigingen die ze krijgt sinds de foto een internetsensatie werd. Ze stelt de politiebewaking op prijs.



Myslikova zei eerder al dat ze trots was op het feit dat ze haar scouting-uniform droeg. De Wereld Scoutingorganisatie (WOSM) deelde de foto op Facebook met de tekst: "Mensen uit alle hoeken van de maatschappij, waaronder scouts, gingen de straat op tijdens een mars van extreem rechts om hun steun te betuigen voor diversiteit, vrede en begrip en om een betere wereld te creëren."