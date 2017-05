Twee soldaten gedood in noordoosten van Mali

Door: redactie

8/05/17 - 02u00 Bron: Belga

Soldaten uit de Ivoorkust tijdens een ceremonie voor hun vertrek naar Mali. De soldaten zullen de VN-vredesmacht gaan helpen in de regio Timboektoe, waar de spanningen hoog oplopen. © afp.

In Almoustarat, in het noordoosten van Mali, zijn twee Malinese soldaten omgekomen bij een aanval op een legerpost door "terroristen". Dat hebben militaire bronnen gemeld.

Gewapende mannen "hebben deze zondag een van onze posities in Almoustarat aangevallen met een bomauto" en deze aanval werd "gevolgd door een andere aanval met wapens. Het leger heeft daarop gereageerd", aldus een militaire bron. "We hebben een voorlopige balans van twee doden en acht gewonden" en "er vielen ook slachtoffers in de rangen van de terroristen".



Volgens een Malinese veiligheidsbron werd de aanval "uitgevoerd door terroristen" die het leger onder druk wilden zetten "om het strategische dorp Almoustarat te verlaten". Het leger heeft versterking naar het dorp gestuurd vanuit Gao.



Belangrijke as

Almoustarat ligt op "een belangrijke as die naar het noordoosten van Mali leidt, en de islamisten en drugshandelaars hebben er geen enkel belang bij dat het Malinese leger er aanwezig is", klinkt het nog.



De aanval op het leger volgt nog geen week na een aanval op militairen dinsdag in Ségou, in het centrum van het land, waarbij negen doden vielen. Woensdag werd een VN-kamp in het noorden van het land aangevallen door een jihadistische alliantie.



Het noorden van Mali kwam in 2012 in handen van jihadisten van aan al-Qaida gelinkte groepen. Die groepen werden vanaf januari 2013 door een internationale militaire operatie op initiatief van Frankrijk grotendeels verjaagd, een operatie die vandaag nog steeds wordt voortgezet. Toch zijn volledige zones in het land nog steeds in handen van de jihadisten.