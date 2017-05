Afghaans leger doodt hooggeplaatst IS-kopstuk

Door: redactie

7/05/17 - 23u14 Bron: Belga

© epa.

Het kopstuk van Islamitische Staat in Afghanistan is omgebracht door speciale eenheden van het Afghaanse leger. Dat bevestigt de regering in Kaboel. Abdul Hasib werd gedood tijdens een raid op een safehouse van de terreurgroep in Nangarhar, een provincie in het oosten van het land. Daarbij kwamen ook enkele van zijn kompanen om het leven.