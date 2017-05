Halfbroer van de sjah overleden

Bewerkt door: mvdb

7/05/17

Reza Pahlavi, zoon van de laatste sjah van Iran, heeft het overlijden bekendgemaakt van zijn oom Gholamreza Pahlavi. De 93-jaar oude prins was al enige tijd ziek en is in Parijs gestorven aldus Reza. "Hij wachtte altijd ongeduldig op de dag dat hij kon terugkeren naar Iran". Die wens is niet uitgekomen.

Prins Gholomreza zou volgende week 94 jaar zijn geworden. Hij was een halfbroer van de sjah, zoon uit een ander huwelijk van de stichter van de Pahlavi-dynastie, Reza Khan. Hij was via zijn moeder en later ook via zijn eigen tweede echtgenote Manijeh Jahanbani verbonden aan de voorgaande Qajar-dynastie, die door Reza Khan van de troon was gestoten.



Gholamreza ging in 1941 met zijn vader in ballingschap toen de geallieerden een paleisrevolutie orkestreerden en Gholamreza's vier jaar oudere halfbroer Mohammed Reza als sjah aan de macht brachten, in de stellige verwachting dat hij gehoorzaam hun opdrachten zou uitvoeren.



Frankrijk

Gholamreza kreeg later verschillende functies, zoals inspecteur van de strijdkrachten en voorzitter van het Olympisch Comité. Na de omwenteling in Iran in 1979 ging hij in Frankrijk wonen, waar uiteindelijk ook zijn schoonzus Farah Pahlavi, de weduwe van de sjah, zich een deel van het jaar vestigde. Hij schreef een boek over zijn vader en broer, Mon père, mon frère, les Shahs d'Iran.



Gholamreza was de laatste van de kinderen van Reza Khan die nog in leven was. Zijn halfzus Ashraf, tweelingzus van de laatste sjah, overleed vorig jaar.