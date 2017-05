Door: redactie

De Franse politie heeft gisteren drie gekende IS-strijders gespot in Frankrijk. Twee van hen zijn Belgen, de derde is een Afghaan. De drie zaten tot voor kort in Syrië. De politie heeft meteen een dringend intern opsporingsbericht gelanceerd. Voorlopig houden alle politiediensten de lippen stijf op elkaar. Het is helemaal niet duidelijk of de drie concrete plannen hebben.