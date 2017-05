Ze swipete naar rechts op Tinder en ontmoette zo de man die haar wilde ombrengen

Karen Van Eyken

Hij was knap en charmant. Geen wonder dat Angela Jay naar rechts swipete toen zij de foto van Paul Lambert tegenkwam op datingapp Tinder. Ze hadden een match. Maar die match was het begin van een vreselijke nachtmerrie die ei zo na leidde tot de dood.

Dokter Jay (41) uit de Australische stad Coffs Harbour en Lambert werden al snel een koppel. Hun relatie was nog maar twee weken ver toen de eerste barsten opdoken. De man bleek extreem bezitterig en wilde zijn geliefde voortdurend controleren. Zijn jaloezie was een serieuze spelbreker. Het was zo erg dat Jay in november vorig jaar al na zes weken de relatie verbrak.



Lambert bedreigde haar via Tinder en zei dat ze nooit veilig zou zijn in haar huis omdat hij de sleutels had. "Nu zie je nog mijn goede kant maar dat zal niet lang meer duren, zeker niet nu je me afgewezen hebt", voegde hij daaraan toe.



Hij volgde haar. Hij stalkte haar. Hij chanteerde haar. Jay stapte daarop naar de politie en verkreeg een omgangsverbod. Ondertussen woonde haar moeder bij haar in om mee een oogje in het zeil te houden. © Channel 7.

Kleerkast

Maar dat hield Lambert niet tegen. Op een avond brak hij bij haar in. Hij verstopte zich in een kleerkast. Toen Angela later op de avond wilde gaan slapen, sprong hij uit zijn schuilplaats en viel zijn ex-geliefde aan. Hij stak haar elf keer met een mes en liet de arts voor dood achter. Wat later keerde hij toch op zijn stappen terug, niet om Angela te helpen maar wel om haar te overgieten met een bidon benzine. Zijn ultieme doel: zijn ex in brand steken. Met de weinige kracht die ze nog in zich had, begon de vrouw om hulp te roepen.



Een buurman kreeg in de gaten dat er iets loos was en stormde het huis binnen. Zo kon hij nog net verhinderen dat Angela op gruwelijke wijze werd omgebracht. Lambert had ondertussen de benen genomen.



Klopjacht

Een ambulance bracht de zwaargewonde arts in allerijl naar het ziekenhuis terwijl agenten een klopjacht hielden om de dader te strikken. Uiteindelijk werd Lambert doodgeschoten door de politie.