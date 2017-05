Fransman die ontvoerd werd in Tsjaad is opnieuw vrij

Bewerkt door: ES en AJA

7/05/17 - 13u53 Bron: Belga, ANP

Archiefbeeld: een mijn. © thinkstock.

De Fransman die op 23 maart werd ontvoerd in Tsjaad is vrijgelaten. Dat melden de Franse autoriteiten.

De man is zondag op het vliegveld van de Soedanese hoofdstad Khartoem overgedragen aan medewerkers van de Franse ambassade. Dat meldden Soedanese functionarissen.



Wekenlang heeft Soedan zich samen met regeringsfuntionarissen uit Tsjaad en Frankrijk ingespannen voor de vrijlating van de gijzelaar. De man, die werkt voor een mijnbouwbedrijf, werd ontvoerd ten zuiden van de mijnstreek Abeche en nadien door zijn ontvoerders meegenomen naar Soedan. Zijn identiteit werd niet vrijgegeven.



Een woordvoerder van de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdienst stelde dat de Fransman op vrije voeten kwam na een reddingsoperatie. De autoriteiten arresteerden daarbij vijf mannen. De ontvoerde man was volgens Soedanese functionarissen in handen gevallen van een gewapende groep in het grensgebied.



Het Franse presidentschap feliciteert "de betrokken partijen voor de gelukkige afloop van de ontvoering".