7/05/17 - 10u40 Bron: Belga

Elf mensen zijn deze ochtend om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een bus en een vrachtwagen in de Centrale Hooglanden in Vietnam. Dat berichten lokale media.

De bus was op weg door de provincie Gia Lai toen het tot een aanrijding kwam met een vrachtwagen die in de verkeerde rijrichting reed. Bij de aanrijding waren 10 van de 36 passagiers van de bus op slag dood, een andere overleed in het ziekenhuis.