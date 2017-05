Duitsland inspecteert alle kazernes op nazisymbolen na schandaal

Bewerkt door: Elisa Schanzer

7/05/17 - 10u51 Bron: Belga

Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen © afp.

De hiërarchie van het Duitse leger heeft vandaag bekendgemaakt dat ze alle kazernes in het land gaat inspecteren op nazisymbolen. Het bevel komt er na een schandaal waarbij in twee van die kazernes relieken van de Wehrmacht werden aangetroffen.

Het schandaal brak twee weken geleden los. Toen werd een officier gearresteerd die gestationeerd was in de Frans-Duitse basis Illkirch, niet ver van het Franse Straatsburg. De man wordt ervan verdacht dat hij plannen had om linkse persoonlijkheden en buitenlanders te vermoorden.



Uit onderzoek bleek dat de 28-jarige al jaren aanhanger is van ultra-nationalistische en xenofobe ideeën. Bij een inspectie van de kazerne van Illkirch troffen de onderzoekers relieken aan van de Wehrmacht, het leger van het naziregime tussen 1935 en 1945. De relieken bevonden zich in een gemeenschappelijke zaal op de basis, waren goed zichtbaar en niemand had er aanstoot aan genomen.



Het ministerie van Defensie, dat dergelijke objecten verbiedt, stootte in de nasleep van het schandaal op een gelijkaardige zaak op de basis van Donaueschingen in het zuidwesten van het land.