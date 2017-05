Macron of Le Pen: wie mag zich straks de nieuwe Franse president noemen?

LDL

7/05/17 - 06u26 Bron: ANP

© ap.

Vandaag trekken de Fransen naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron van de partij En Marche! en de nationalist Marine Le Pen van het Front National.

Als we de peilingen mogen geloven, wordt Macron de nieuwe bewoner van het Élysée. Hij heeft al enkele weken een ruime voorsprong in de peilingen en zou kunnen rekenen op ongeveer 60 procent van de stemmen, tegenover 40 voor Le Pen.



De peilers voorspelden de uitslag van de eerste ronde, twee weken geleden, nagenoeg correct. Toen versloegen Macron en Le Pen de kandidaten van de traditionele rechtse en linkse partijen. Voor het eerst zijn deze niet vertegenwoordigd in de beslissende ronde.



Ruim 66.000 stembureaus openen om acht uur de deuren. De meeste van de 47,5 miljoen Franse kiesgerechtigden hebben tot 19.00 uur vanavond de tijd om hun stem uit te brengen. In de grote steden zijn de stembureaus een uur langer open. Net als in de eerste ronde worden tienduizenden politieagenten en militairen ingezet voor de beveiliging van de stembusgang.