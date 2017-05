Venezolaanse vrouwen massaal op straat tegen regering

LDL

7/05/17 - 03u56 Bron: Belga

© afp.

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben zaterdag duizenden vrouwen geprotesteerd tegen de regering die de betogingen van de oppositie met geweld onderdrukt.

© afp. © afp. © epa.

De vrouwen, onder hen ook parlementsleden, waren gekleed in het wit en wilden hun betoging eindigen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie hield hen echter nog voor hun aankomst tegen.



Al sinds begin april wordt er geprotesteerd in Venezuela om het aftreden van president Nicolas Maduro te eisen. Vaak kwam het tot geweld tussen de ordediensten en de betogers. Daarbij vielen al 37 doden en zo'n 800 gewonden.



Witte Huis en Vaticaan

Het Amerikaanse Witte Huis maakte zaterdag bekend dat de Venezolaanse parlementsvoorzitter Julio Borges de politieke crisis in zijn land snel en vreedzaam wil oplossen. Dat zei hij vrijdag tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur H.R. McMaster. De twee mannen bespraken "de noodzaak voor de regering om zich aan de Venezolaanse grondwet te houden, politieke gevangenen vrij te laten, het parlement te respecteren, en vrije en democratische verkiezingen te houden", aldus het Witte Huis.



Paus Franciscus schreef ook een brief aan de Venezolaanse katholieke bisschoppen om zijn bezorgdheid te uiten over het geweld tijdens de betogingen. Hij riep de regering en de Venezolaanse samenleving op om nieuw geweld te vermijden, en tot een onderhandelde oplossing te komen. Ook de Venezolaanse bisschoppenconferentie uitte al kritiek op wat ze "de verstikking van legitiem protest" noemde.