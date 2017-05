Afgelopen twee dagen 6.000 migranten gered op Middellandse Zee

LDL

7/05/17

Migranten komen aan op de zeemachtbasis in Tripoli (Libië) © afp.

Vrijdag en zaterdag werden in totaal zo'n 6.000 migranten gered op de Middellandse Zee, via een veertigtal reddingsoperaties die gecoördineerd werden door de Italiaanse kustwacht.

De 3.000 migranten die zaterdag konden gered worden, werden opgepikt door schepen van de kustwacht, de nationale marine, het Europese agentschap Frontex en verschillende ngo's. Een deel van hen is al aangekomen in Italië. Vrijdag werden ook al 3.000 mensen gered uit bootjes, die van Libië op weg waren naar Italië.



De Libische kustwacht redde zaterdag ook bijna 170 migranten voor de kust van Tripoli. Anderen konden niet gered worden, "bij gebrek aan middelen", zo verklaarde de kustwacht aan AFP.



De afgelopen maanden besloten Italië en Libië om hun samenwerking in de strijd tegen illegale immigratie te versterken. In een akkoord van februari beloofde de Italiaanse regering menselijke en technische steun aan de Libische kustwacht. Op 21 april leverde Italië twee schepen aan Libië, en voor het einde van juni volgen er nog acht anderen.



Sinds het begin van het jaar kwamen ongeveer 37.000 migranten uit Libië aan in Italië, een stijging van 30 procent vergeleken met dezelfde periode het jaar voordien.