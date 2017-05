Tientallen ontvoerde meisjes vrijgelaten door Boko Haram

LDL

Bron: Reuters

Vorig jaar werden ook al 21 van de meer dan 200 ontvoerde schoolmeisjes vrijgelaten © afp.

Militanten van Boko Haram hebben vandaag een groot aantal van de bijna driehonderd schoolmeisjes vrijgelaten die ze in april 2014 ontvoerden in Chibok. In oktober werden dankzij onderhandelingen van het Internationale Rode Kruis al 21 meisjes bevrijd.

Een Nigeriaanse minister -die niet bij naam wenste genoemd te worden- heeft het over 82 meisjes, terwijl er op sociale media cijfers tussen 50 en 62 de ronde doen. "De meisjes werden vrijgelaten na onderhandelingen met de regering", zei de minister nog.



Een bron binnen het Nigeriaanse leger laat weten dat de meisjes op dit moment medische onderzoeken ondergaan in Banki, nabij de grens met Kameroen. Daarna zouden ze worden overgevlogen naar Maiduguri.



Bring Back Our Girls

Ook Enoch Mark, vader van twee ontvoerde meisjes, zegt op de hoogte te zijn gebracht van het nieuws. "We zijn op de hoogte gebracht door Bring Back Our Girls (BBOG, de beweging die zich sinds de ontvoering inzet voor de vrijlating van de meisjes, n.v.d.r.) en door een ambtenaar van de staat Borno. Het is schitterend nieuws voor ons."



Boko Haram ontvoerde in 2014 in totaal 276 meisjes uit een middelbare school in Chibok, in het noordoosten van het land. De internationale beroering daarover was enorm, en BBOG kreeg steun van vooraanstaande mensen als Michelle Obama en Angelina Jolie.



Onder de schoolmeisjes waren vele christenen, en zij moesten zich tijdens hun gevangenschap bekeren tot de islam en met hun ontvoerders trouwen.



Duizenden andere ontvoeringen

Hoewel de ontvoering van de meisjes uit Chibok wereldwijde aandacht kreeg, ontvoerde Boko Haram nog duizenden andere volwassen en kinderen, wiens zaak genegeerd wordt.



De militanten hebben al meer dan 20.000 doden op hun geweten en meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht voor het kalifaat dat ze in het noordoosten van Nigeria willen inrichten.



Hoewel het leger een deel van het gebied terug heeft ingenomen, blijven grote delen van het noordoosten nog in handen van Boko Haram. Het aantal zelfmoordaanslagen en schietpartijen is sinds het einde van het regenseizoen eind vorig jaar opnieuw toegenomen.