"Hoge opkomst is goed voor Macron"

7/05/17 - 15u41 Bron: vtmnieuws.be

De opkomst voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen lijkt even groot als die van de eerste. Dat is een goede zaak voor topfavoriet Emmanuel Macron: "Het was vooral verwacht dat kiezers van Fillon en Mélenchon het zouden laten afweten", zegt VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck. "Maar het feit dat zoveel mensen gestemd hebben, betekent dat ze dit heel belangrijk vinden." Dat de opkomst iets minder hoog lijkt dan bij de presidentsverkiezingen vijf jaar geleden, is nog geen drama voor Macron. "Twee weken geleden was het ook een beetje minder maar tegen vanavond komt dat wel goed omdat sommige stembureaus nog tot 20.00 uur overblijven." Zijn tegenstander Marine Le Pen van Front National zou baat hebben bij een lagere opkomst. Als kiezers van Mélenchon en Fillon het niet de moeite vinden om op Macron te stemmen en thuisblijven, speelt dat in het voordeel van Le Pen. De vraag is dus of Macron de teleurgestelde kiezers na de eerste ronde voldoende kan overtuigen om op hem te stemmen.