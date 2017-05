Hollande maandag op afscheidsbezoek bij Merkel

Bewerkt door: Elisa Schanzer

6/05/17

Archiefbeeld: de Franse president François Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merker © afp.

De Franse president François Hollande reist maandag naar Berlijn voor een onderhoud met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het bezoek aan Merkel, naar aanleiding van de herdenking van de Duitse capitulatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, is meteen ook zijn laatste als staatshoofd van Frankrijk.

Hollande wordt in de vooravond in Berlijn verwacht. 's Ochtends woont hij de herdenking van 8 mei 1945 op de Champs-Elysées in Paris bij. Hij zal er vergezeld worden door zijn opvolger, Emmanuel Macron of Marine Le Pen. De twee nemen het morgen tegen elkaar op in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Volgens de laatste peilingen zou centrumkandidaat Macron kunnen rekenen op 61 tot 63 procent van de stemmen. Hij geniet de steun van Merkel en Hollande.