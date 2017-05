Nepalees van 85 wil oudste man op Everest worden, maar sterft in basiskamp

EB

Min Bahadur Sherchan overleed vandaag aan een hartstilstand. © EPA.

Een 85-jarige Nepalese klimmer die de geschiedenis wou ingaan als de oudste mens op de top van de Mount Everest, is vandaag overleden in het basiskamp van de hoogste berg ter wereld. Dat hebben lokale functionarissen meegedeeld.

Min Bahadur Sherchan voltooide de klim in 2008 op 76-jarige leeftijd. © EPA.

Min Bahadur Sherchan was in 2008 al eens de oudste man op de Everest, maar hij verloor het record vier jaar geleden aan de toen 80-jarige Japanner Yuichiro Miura. Sherchan had zijn zinnen gezet op een revanche, maar hij bezweek vandaag aan een hartstilstand in het basiskamp, zo verklaarde Gyanedra Shrestha van de toeristische dienst.



"Ik wil de Everest beklimmen en een record vestigen dat mensen inspireert. Dit zal oude mensen trots maken", zo had hij verklaard voor zijn afreis naar de Everest. In eigen land voerde Sherchan campagne voor de rechten van ouderen. Twee jaar geleden was hij ook al eens op weg naar het basiskamp om een poging te wagen, maar toen besliste een zware aardbeving er anders over.