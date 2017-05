Comeback van Clinton tegen Trump?

Door: redactie

Hillary Clinton werkt met een nieuwe beweging aan een politieke terugkeer. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Politico. Met de beweging 'Samen verder' wil Hillary Clinton de aanval inzetten op president Trump. Het is haar bedoeling om geld in te zamelen voor organisaties die zich verzetten tegen het beleid van Trump. Volgens de website Politco lanceert ze volgende week haar nieuwe beweging. Die beweging krijgt de naam 'Samen verder' en verwijst eigenlijk naar haar verkiezingsslogan 'Samen sterker'. Hillary Clinton wil met veel ingezameld geld de politiek van president Trump bestrijden. Volgens Politico zou Clinton al vergaderd hebben met kapitaalkrachtige tegenstanders van Trump. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk acties steunen tegen van Trump. Clinton is nu 69. Deze week liet ze veel van zich horen. Ze kondigde aan dat ze aan een boek werkt en ze had ook veel kritiek op Trumpcare, een wetsontwerp dat de verplichtige ziekteverzekering Obamacare moet vervangen.