Lloret de Mar is dronken toeristen beu: "De stad bezwijkt"

Tropics, een van de uitgaansclubs in Lloret de Mar © rv.

Lloret de Mar is ook voor veel Belgen een geliefkoosd feestoord met tientallen bars en discotheken. Maar de inwoners van de Spaanse badplaats zijn de voortdurende toestroom van budgettoeristen beu. Daarom werkt het stadsbestuur een lijst met maatregelen uit om dat soort toerisme tegen te gaan.

De bewoners van het eens zo rustige vissersdorp zijn de budgettoeristen beu © rv. "Deze verandering is belangrijk voor Lloret, anders bezwijkt de stad", zegt burgemeester Jaume Dulsat. "Het zal langzaam gaan. Maar als dit een succes wordt, volgt de rest vanzelf."



Airconditioning

Voor de bewoners was in de zomer van 2011 de maat vol. De airconditioning in discotheek Colossos viel toen uit waardoor de feestvierders de zaal moesten verlaten. Ze lieten zich gelden en rellen braken uit. De bewoners van het eens zo rustige vissersdorp Lloret de Mar reageerden door zelf de straat op te trekken uit protest tegen "zatte zootje ongeregeld". Lees ook Zwerm vogels vliegt na reis van duizend kilometer te pletter tegen kantoor

Burgemeester Dulsat werkt aan een strijdplan om het 'dronkenmanstoerisme' aan te pakken. "Wij moeten onszelf opnieuw uitvinden met meer orde, evenwicht en toerisme op niveau", stelt Dulsat. Met het vijfjarenplan, waar 7,5 miljoen euro mee gemoeid is, wil hij dat het strandoord zich meer op families, sportieve toeristen en cultuurzoekers richt. Zo wil Dulsat bijvoorbeeld geen vergunningen meer verlenen voor activiteiten die de budgettoerist enthousiast maken.



Uitstraling

Een stop op nieuwe discotheken is al van kracht en hotels worden aangemoedigd om een andere uitstraling te krijgen. Wie bijvoorbeeld een waterpark voor kinderen in een verblijf wil aanleggen, krijgt daar gemakkelijk een vergunning voor, want dat is aantrekkelijk voor families.



(Lees verder onder de foto) Jonge toeristen in Lloret de Mar © rv.