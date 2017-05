Kwart van Britse jongeren drinkt geen druppel alcohol

Bewerkt door: LB

6/05/17 - 12u22 Bron: ANP

Bij etnische groepen gaf 56 procent aan nooit iets te drinken, bij blanken ligt dat percentage op nog geen 16. © thinkstock.

Jongeren in het Verenigd Koninkrijk zijn steeds vaker geheelonthouder. Meer dan een kwart van alle jongeren in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar drinkt geen druppel alcohol. Dat blijkt uit een rapport van het Britse nationale statistiekbureau ONS dat deze week is gepubliceerd.