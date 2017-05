Meerderheidspartijen willen Turks referendum over doodstraf verbieden

Bewerkt door: LB

6/05/17 - 10u48 Bron: Belga

Turks president Erdogan wil een referendum over de doodstraf. © afp.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen niet dat Belgische Turken in België meestemmen met het aangekondigde Turkse referendum over de herinvoering van de doodstraf. Dat staat in Mediahuis-kranten.

"Een referendum over de herinvoering van de doodstraf druist in tegen alles waar we voor staan", stelt CD&V in de kranten. "We moeten daarom alle mogelijke juridische middelen inzetten om zo'n referendum in België onmogelijk te maken." N-VA en Open Vld staan op dezelfde lijn.



Hoe verhinderen?

Het is nog niet duidelijk hoe de partijen kunnen verhinderen dat Belgen die ook de Turkse nationaliteit hebben, straks hun stem uitbrengen. Dat zou mogelijk kunnen door de praktische organisatie van zo'n stembusgang (zoals het afhuren van zalencomplexen en de inzet van politie voor de veiligheid) niet toe te laten, klinkt het.



Het is nog niet duidelijk wanneer het referendum precies zal plaatsvinden.